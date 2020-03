Ako poslední si jarné prázdniny užijú školáci na východnom Slovenska

Bratislava 2. marca (TASR) – Ako poslední si jarné prázdniny na Slovensku užijú žiaci na východnom Slovensku. Žiaci zo základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom kraji budú prázdninovať od pondelka 2. marca do piatka 6. marca, do školských lavíc sa opäť vrátia v pondelok 9. marca.



Ako prví v rámci jarných prázdnin oddychovali v tomto školskom roku školáci v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, a od školy si oddýchli od 17. do 21. februára. Následne ich od pondelka 24. februára vystriedali žiaci na strednom Slovensku v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Tí sa po týždňovej prestávke od školských povinností vrátili naspäť do škôl v pondelok.



Po jarných prázdninách čakajú školákov ďalšie dni voľna počas veľkonočných sviatkov. Školáci si oddýchnu od štvrtka 9. apríla do utorka 14. apríla. Školské vyučovanie sa začne v stredu 15. apríla.



Harmonogram školských prázdnin uverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.