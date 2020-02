Časť zamestnancov FIIT STU pokračuje v štrajku aj tretí deň

Bratislava 19. februára (TASR) – Štrajk časti zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave bude pokračovať aj v stredu. TASR to potvrdil štrajkový výbor.



Dobrý štrajk pokračuje v čase od 13.00 do 14.00 h. "Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku," poznamenali členovia štrajkového výboru. Počas tejto hodiny je pripravený aj program. Jakub Šimko si pripravil prednášku na tému Február ‘48: Smutné výročie. Ako ďalej tvrdia, výučba študentov na fakulte nie je zo strany štrajkujúcich nijako ovplyvnená, respektíve je ovplyvnená minimálne.



Zamestnanci fakulty vstúpili do štrajku v pondelok 17. februára, na začiatku letného semestra aktuálneho akademického roka. Požadujú, aby boli zabezpečené riadne a férové voľby do Akademického senátu FIIT, ktorý je nefunkčný od minulého roka. Rovnako žiadajú aj garanciu akademickej slobody, upravenie vnútorných predpisov fakulty či zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.



Monika Karoliová, poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, pre TASR poznamenala, že úpravu vnútorných predpisov fakulty musí zrealizovať funkčný Akademický senát FIIT STU. Tvrdí tiež, že vedenie fakulty "odmieta akékoľvek obvinenia z diskriminácie či zastrašovania zamestnancov, a to ani v prípade, že sa dopustili závažných pochybení v súčasnej situácii". Rovnako potvrdila, že Kotuliak zo svojej pozície neplánuje odstúpiť.



Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako dostala 9. januára výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok, a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.