Časť zamestnancov FIIT STU vstúpi v pondelok do neobmedzeného štrajku

Bratislava 4. marca (TASR) – Časť zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vstúpi v pondelok do neobmedzeného štrajku. Doterajšie rokovania podľa nich nič nepriniesli. TASR o tom informoval štrajkový výbor s tým, že stále vidia priestor na dohodu a sú pripravení ďalej rokovať.



"Zo siedmich požiadaviek smerujúcich k zabezpečeniu férových a demokratických volieb do senátu, zabráneniu manipulácie so zložením akademickej obce do budúcnosti a vráteniu predmetov do ich pôvodného stavu a kvality, doteraz nedošlo k splneniu ani jednej," zdôvodnili svoje rozhodnutie. V súvislosti s niektorými požiadavkami sa situácia na fakulte podľa nich dokonca zhoršila.



Protestné akcie v stredu realizovala pre situáciu na fakulte aj časť štrajkujúcich študentov FIIT STU. Okrem toho vyzývajú dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, aby odstúpil zo svojej funkcie.



Štrajk zamestnancov fakulty sa začal 17. februára, na začiatku letného semestra akademického roka 2019/2020. V stredu pokračoval 18. deň. Zamestnanci a študenti žiadajú zabezpečenie riadnych a férových volieb do Akademického senátu (AS) FIIT, zosúladenie prednášajúcich a garantov predmetov, rovnako aj vyvodenie osobnej zodpovednosti súčasného dekana.



Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako bývalá dekanka Mária Bieliková dostala 9. januára výpoveď. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.