Informatici z STU získali IET akreditáciu pre doktorandské programy

Bratislava 5. februára (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) získala prvýkrát v histórii IET akreditáciu aj pre doktorandské študijné programy. TASR o tom informovali z univerzity.



Akademický akreditačný výbor podľa ich slov potvrdil akreditáciu všetkých študijných programov na všetkých stupňoch štúdia. Prvýkrát v histórii fakulty, ako jedinej na Slovensku a v Česku, udelil akreditačný panel IET akreditáciu aj doktorandskému študijnému programu, a to aj spätne s platnosťou od roku 2019.



Ako priblížili z fakulty, predstavitelia akreditačného panelu z IET ocenili najmä silné prepojenie fakulty s priemyslom. Taktiež aj prioritné zameranie na komplexné skúšanie študentov a nedávne skvalitnenie priestorov FIIT STU.



"Veľmi ma teší, že akreditačný panel IET potvrdil, že to robíme správne, a že tentoraz sa nám podarilo získať akreditáciu aj pre doktorandské štúdium. Samozrejme ma teší, že panel ocenil úzku spoluprácu s priemyslom a revitalizáciu niektorých priestorov na FIIT STU," poznamenal dekan fakulty Ivan Kotuliak.



IET je najväčšia profesijná (inžinierska) organizácia na svete so sídlom v Londýne. Bola založená v roku 1871 a má viac ako 154.000 členov v 148 krajinách. Držiteľmi akreditácie britským technologickým inštitútom IET sú aj Oxford University, Cambridge University či Imperial College.