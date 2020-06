Na fakulte informatiky STU končí väčšina pôvodných zamestnancov

Bratislava 23. júna (TASR) – Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov fakulty a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Uvádza sa to v otvorenom liste študentom, pod ktorým je podpísaných 26 ľudí z fakulty. Odchodu predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte.



„Niektorí ešte využijeme najbližšie dva mesiace na dokončenie pracovných úloh, kým nám na konci augusta skončí pracovný pomer alebo dobehne výpovedná lehota. Avšak 30. júna, respektíve pre niektorých 31. augusta, bude, žiaľ, posledný deň, kedy vstúpime na pôdu fakulty ako tu zamestnaní učitelia a výskumníci," uviedli v liste.



Poukázali na to, že sa za nich postavila časť študentov, ktorých zároveň poprosili o pochopenie. „Veríme, že hoci sa vás naše rozhodnutie významne dotkne, je v súčasnej situácii jediné možné. Bojujeme za vyššie princípy, chceme zachovať šance na kvalitné vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií pre túto krajinu. Hoci zatiaľ nevieme, kam budú po odchode z fakulty smerovať naše kroky, sľubujeme, že prístup orientovaný na študentov a hodnoty ako férovosť a čestnosť budeme pestovať všade tam, kde nájdeme nové zázemie," tvrdia odchádzajúci zamestnanci fakulty.



Zároveň tvrdia, že celý rok hľadali východisko, vrátane zvažovania prijateľných kompromisov. „Nevieme ďalej fungovať na fakulte v súčasných podmienkach tak, aby sme si zachovali svoju morálnu integritu. Je našou elementárnou zodpovednosťou postaviť sa neprávostiam, ktorých sme svedkami," píše sa v liste pre študentov.



Otvorený list adresovali končiaci zamestnanci FIIT STU aj rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi, pričom uviedli 11 dôvodov, prečo odchádzajú. V liste tvrdia, že „akademické prostredie má byť napriek neľahkej situácii jedným z hlavných pilierov pri formovaní charakteru mladých ľudí." Poukázali na to, že sa nevedia stotožniť s tým, že univerzita nedokázala vzniknutú situáciu riešiť. Ocenili však správnu radu STU, ktorá prijala stanovisko aj s návrhom riešenia. Poukázali, že okrem ich hlasu zostáva nevypočutý aj hlas stoviek študentov.



Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov, vyhrotili sa začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra - 17. februára - a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.