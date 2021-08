Univerzita Komenského pripravuje internáty na návrat študentov

Bratislava 19. augusta (TASR) - Po roku a pol obmedzenej prevádzky vstupujú internáty Univerzity Komenského (UK) do novej sezóny. Ako o tom TASR informovala Nikoleta Janková z rektorátu UK, optimizmus vyvolávajú aj výsledky prieskumu o zaočkovanosti ubytovaných, pomôcť by mali aj skúsenosti s opatreniami z minulej sezóny.



O dva týždne, 2. septembra začnú postupne do ubytovacích zariadení prichádzať študenti. Väčšina študentov sa ubytuje do 20. septembra, keď sa na UK začína akademický rok. "Internáty sú na túto sezónu pripravené. Okrem všeobecne platných protiepidemických opatrení, ako nosenie rúšok či respirátorov v interiéri, zrušenie väčších podujatí či zvýšená hygiena a dezinfekcia spoločných priestorov, vyčlenili internáty desať percent ubytovacej kapacity na účely izolačných izieb," priblížila Janková. V internátoch bude platiť zákaz návštev neubytovaným osobám. Návštevy medzi ubytovanými budú zatiaľ povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok.



Platiť bude aj zákaz zhromažďovania sa, v interiéri aj v exteriéri areálu je počet ľudí v skupine obmedzený na šesť. Internáty zatiaľ nezisťujú a nekontrolujú, či ubytovaní sú alebo nie sú zaočkovaní. V prípade, že Bratislava prejde do stupňa rizika ostražitosť, internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované, testované alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19.



Počas augusta univerzita realizovala prieskum medzi študentmi, ktorí sa od septembra ubytujú v jej ubytovacích zariadeniach. Podľa výsledkov je aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 82 percent respondentov a ďalších 14 percent plánuje očkovanie do začiatku akademického roka 2021/2022. Na prieskume sa zúčastnila viac ako polovica študentov, ktorým bolo ubytovanie na tento rok pridelené. "Výsledky prieskumu sú nádejou, že po troch semestroch dištančnej výučby a obmedzenej prevádzky internátov môžeme situáciu zvládnuť. Počas pandémie je ťažké čokoľvek s istotou predpovedať a vývoj situácie ovplyvňuje veľa externých faktorov. Je pravdepodobné, že nás čaká ďalší turbulentný semester v kombinácii online a prezenčnej výučby, pričom sa situácia môže priebežne zmeniť. V záujme našich študentov, ale aj pedagógov však dúfam, že to zvládneme a tentoraz už nebudeme musieť prejsť na dištančnú výučbu v plnej miere," uviedol rektor UK Marek Števček.



UK v Bratislave je prevádzkovateľom niekoľkých internátov. Najväčšími z nich sú Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba s ubytovacou kapacitou približne 8500 lôžok za plnej prevádzky. Ďalšie internáty s nižšou kapacitou univerzita prevádzkuje v Bratislave, Martine a Nitre.