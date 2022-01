Na zimnej univerziáde SR sa zídu stovky študentov

Bratislava 27. januára (TASR) – Na zimnú univerziádu Slovenskej republiky sa prihlásilo približne 500 študentov vysokých škôl, maturantov z celej krajiny. Najviac prihlásených súťažiacich evidujú organizátori v kategórií karate, a to 58 študentov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Lenka Miller.



"Je to z dôvodu, že v rámci karate je viac váhových kategórií a dve samostatné disciplíny – kata a kumite," povedala Miller. Druhý najvyšší počet študentov sa prihlásil na stolný tenis, ide o 57 študentov. Najmenej športovcov evidujú organizátori na crossfit. Prihlásilo sa 11 súťažiacich. Celkovo najviac prihlásených študentov je z UK v Bratislave, je ich 114.



Oficiálne univerziáda potrvá od 7. do 11. februára, avšak prvá disciplína, a to bežecké lyžovanie, sa uskutočnilo už cez víkend 22. až 23. januára na Skalke pri Kremnici. Aj ďalšie súťažné disciplíny sa uskutočnia mimo oficiálny termín konania podujatia. V sobotu 29. januára je naplánovaný biatlon v Osrblí a v dňoch 18. - 19. februára sa uskutoční zjazdové lyžovanie v Banskej Bystrici-Šachtičkách.



"Otvárací ceremoniál sa uskutoční 8. februára v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave," priblížila hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity. Športové podujatia sa budú konať v režime OP. "Univerziáda sa uskutoční v športových disciplínach bedminton, stolný tenis, headis, vzpieranie, karate, futsal, crossfit, hokej, florbal, tanečné športy, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon," uzavrela Miller.