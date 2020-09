Nemčinári a germanisti žiadajú posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka

Bratislava 26. septembra (TASR) – Výučba druhého cudzieho jazyka by sa mala na základných školách (ZŠ) navýšiť aspoň o jednu vyučovaciu hodinu. Tvrdia to zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), ktorí tému jazykovej rozmanitosti v slovenskom vzdelávaní otvorili aj pri príležitosti tohtotýždňového Európskeho dňa jazykov (26. 9.). Zároveň vítajú otvorenie trhu s učebnicami.



SUNG požaduje v kontexte podpory viacjazyčnosti hodinové posilnenie druhého cudzieho jazyka v štátnom vzdelávacom programe. "Myslíme si, že by mal byť druhý cudzí jazyk na školách s vyučovacím jazykom slovenským povinný. Takýmto spôsobom by sa neznížila ani výstupná jazyková úroveň u žiakov v povinnej angličtine v prípade, že si ju žiaci vyberú na druhom stupni základnej školy," uviedli.



SUNG oceňuje, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) bude pokračovať v podpore možnosti výberu prvého cudzieho jazyky na primárnom stupni ZŠ. Taktiež vítajú, že rezort zmenil doterajší výber učebníc a otvoril trh. "Napriek tejto obrovskej príležitosti nie všetky školy uspokoja svoje požiadavky na modernizáciu stavu učebníc cudzieho jazyka, pretože manažment školy môže použiť finančné prostriedky z dotácie aj na nákup iných učebníc," hovoria zástupcovia SUNG.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a opatreniami SUNG predpokladá, že štát zabezpečí kvalitné internetové pripojenie pre školy, deti a študentov aj v najodľahlejších obciach SR.