Niektoré opatrenia na základných a v materských školách sa zmierňujú

Bratislava 15. júna (TASR) – Od pondelka sa v materských a na základných školách zmierňujú niektoré opatrenia. Povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy už nebude povinné, rušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Vyplýva to z uvoľnenia opatrení, ktoré boli v školách a školských zariadeniach zavedené z dôvodu pandémie nového koronavírusu.



Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Zrušené sú aj obmedzenia na počty žiakov v materských školách a pre 1. až 5. ročník základných škôl. Od 1. júna platilo, že v materských školách mohlo byť v skupine maximálne 15 a na základnej škole 20 detí.



Ruší sa aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.



Denná prevádzka škôl je od pondelka rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika. V materských školách je povolené umývanie zubov detí.



Zrušený je aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) sa odporúča minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy.



Pridáva sa však nová podmienka, a to zverejnenie oznamu o tom, za akých podmienok dieťa, respektíve žiak nemôže vstúpiť do školy. Tento zoznam podľa ministra školstva musí byť umiestnený na vchodových dverách školy.