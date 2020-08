Niektorí žiaci sa vrátia do letných lavíc, začínajú sa letné školy

Bratislava 10. augusta (TASR) – Niektorí žiaci sa počas nasledujúcich troch týždňov (10. až 28. augusta) vrátia opäť do škôl. Dôvodom sú letné školy. Tie im majú pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.



Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500.000 eur, pričom podporil 244 projektov. "Podporené školy budú realizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19.225 hodín pre 8553 detí," informuje rezort školstva na svojom webe. Pre tieto školy ministerstvo rozdelilo 375.800 eur. Nevyužité peniaze z tohto zámeru plánuje rezort nasmerovať do regionálneho školstva.



Najviac letných škôl bude v Prešovskom kraji v počte 43. Najmenší záujem o realizáciu letných škôl bol v Bratislavskom kraji, kde sa budú deti vzdelávať na 12 školách.



Letné školy môžu žiaci navštevovať vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie podľa ministerstva bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Letná škola nemá kopírovať klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Zúčastniť sa ich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka základných škôl.