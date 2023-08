Ponúkajú bezplatný jazykový kurz pre ukrajinských pedagógov

Bratislava 16. augusta (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave a UNICEF ponúka bezplatný jazykový kurz pre ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí chcú naďalej pôsobiť na slovenských školách. Konať sa bude od 18. septembra do 15. decembra. Zameriava sa na rozvoj jazykovej kompetencie v slovenskom jazyku a na potrebné zručnosti pre učiteľské a odborné povolania v slovenskom školskom prostredí. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva.



Vzdelávanie bude realizované hybridnou formou. Prezenčné stretnutia budú pre bratislavských účastníkov na UK, zatiaľ čo pre účastníkov z iných regiónov sa budú konať on-line. Celkovo môže kurz absolvovať 67 účastníkov a vzdelávanie bude trvať 50 vyučovacích hodín.



Na ukončenie kurzu budú musieť účastníci úspešne zvládnuť písomnú a ústnu konverzáciu v slovenčine a ideálne absolvovať skúšku zo štátneho jazyka. Registrácia je otvorená do 31. augusta a kritériom výberu je jazyková úroveň slovenčiny B1 - B2.



Účasť na kurze, študijné materiály a poplatok za skúšku zo štátneho jazyka sú hradené z projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, na ktorom NIVaM spolupracuje s UNICEF. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť pedagógom a školám podporu pri začleňovaní cudzincov do slovenského školstva. Regionálni koordinátori, ktorí pôsobia v jednotlivých krajských pracoviskách NIVaM, budú poskytovať priamu podporu školám.