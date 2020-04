O teleškole sa stále rokuje, potvrdil rezort školstva

Bratislava 21. apríla (TASR) – V súvislosti so spustením "teleškoly" sa stále realizujú rokovania, potvrdil pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej spustenie avizoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) po Veľkej noci.



"V danej veci stále prebiehajú rokovania, preto bližšie informácie budeme mať najskôr začiatkom mája," uviedol rezort školstva. "Teleškola" by podľa rezortu mala simulovať reálne vyučovanie v školách.



Minister školstva ešte pred veľkonočnými sviatkami uviedol, že by malo ísť o vysielanie pre vybrané ročníky základných škôl. "Dúfam, že naplníme každý deň aspoň štyri hodiny," uviedol vtedy s tým, že pri vysielaní by sa malo striedať okolo 30 učiteľov.



Školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené až do odvolania. Dôvodom je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.