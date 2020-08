Odborári žiadajú valorizáciu platov aj pre zamestnancov vysokých škôl

Bratislava 12. augusta (TASR) – Školskí odborári žiadajú ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby sa financie z fondu obnovy Európskej únie využili aj na valorizáciu platov zamestnancov vysokých škôl.



O valorizácii platov všetkých zamestnancov školstva od 1. januára 2021 v utorok rokovali predseda Odborového zväzu (OZ) pracovníkov školstva a vedy (PŠaV) na Slovensku Pavel Ondek, vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský, minister školstva Branislav Gröhling a riaditeľka kancelárie ministra Jana Lysáková. Gröhling pripomenul, že na platy zamestnancov regionálneho školstva bude z fondu požadovať tri miliardy eur.



Ondek informoval ministra o požiadavke Konfederácie odborových zväzov SR na 13-percentnú valorizáciu platov všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy v rámci návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021. Tento návrh vychádza najmä z predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy na zákonom stanovenú hranicu 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Minister reagoval, že momentálne intenzívne rokuje s ministerstvom financií. Postoj vlády k valorizácii platov podľa Ondeka zatiaľ nie je jednoznačný.



„Súčasne podľa slov ministra bude potrebné pristúpiť k optimalizácii siete škôl, stavu zamestnancov a sprehľadneniu systému dohodovacieho konania," uviedol.



Ondek sa dohodol s ministrom, že OZ PŠaV na Slovensku bude nominovať svojich zástupcov do komisií ministerstva pre prípravu nového zákona o vysokých školách a tiež do komisie pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. V tejto súvislosti pripomenul Ondek ministrovi žiadosť o akreditáciu OZ PŠaV na Slovensku na poskytovanie inovačného vzdelávania.



Odborári s ministerstvom rokovali tiež o otvorení školského a akademického roka, ktoré ministerstvo predpokladá v normálnom režime za predpokladu dodržiavania protiepidemických opatrení. V prípade výskytu lokálnych ohnísk nákazy sa bude obmedzovať len prevádzka na konkrétnych školách. Ministerstvo pripravuje manuál pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na materských školách, základných školách, stredných školách a školských zariadeniach, ktorý zväz dostal v pracovnej podobe.



Ďalšou témou diskusie bol aktuálny stav riešenia dlhodobej požiadavky zväzu na zjednotenie financovania regionálneho školstva. Gröhling informoval, že majú pripravený návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého sa financovanie a riadenie bilingválnych gymnázií, reedukačných centier, špeciálnych škôl a ďalších školských zariadení má vrátiť z pôsobnosti ministerstva vnútra späť pod ministerstvo školstva. Následným krokom by bolo navrátenie financovania škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií samospráv do režimu preneseného výkonu štátnej správy.