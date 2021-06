Odozva študentov v prieskume Akademická štvrťhodinka bola prekvapivá

Bratislava 27. júna (TASR) - Čo sa týka rozsahu, tak odozva študentov v prieskume Akademická štvrťhodinka bola až prekvapivá. Pre TASR to uviedol predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.



"Výsledky spracúvame. Momentálne sa očisťujú dáta od zjavne chybných údajov," priblížil Redhammer. Nezávislý anonymný prieskum spokojnosti študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku s ich štúdiom a študentským životom vyplnilo okolo 20.000 študentov.



Podľa slov Redhammera budú celkové prvé výsledky prezentovať počas nasledujúceho týždňa. "Ďalšie detailnejšie výsledky budeme komunikovať po prázdninách," doplnil predseda výkonnej rady SAAVŠ.



SAAVŠ realizovala počas mája celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.



Redhammer v polovici mája pre TASR poznamenal, že vyplnené dotazníky by chceli získať aspoň od desiatich percent študentskej populácie, čo je necelých 13.000 študentov.