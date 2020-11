Pre žiakov 1. stupňa ZŠ bude opäť pokračovať televízne vyučonie

Bratislava 10. novembra (TASR) – Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa od stredy 11. novembra opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania. Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub.



„Prerušenie vyučovania v školách v dôsledku epidemiologickej situácie v niektorých regiónoch viedlo k dočasnému prerušeniu vyučovania aj v triedach prvého stupňa. Televízne vysielanie je určené najmä tým deťom, ktoré sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Má slúžiť ako pomoc a podpora pre žiakov, ich rodičov a učiteľov," objasnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.



Na vytvorení koncepcie, ako aj naplnení obsahu jednotlivých relácií, pracovali odborníci školstva z celého Slovenska. Výsledkom sú vyučovacie hodiny, ktoré v danom predmete prepájajú všetky ročníky prvého stupňa.



„Bežné témy z vyučovania sú rozšírené aj o osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálnu a mediálnu výchovu. Rovnako sme do jednotlivých častí zaradili aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia," popísal výber vzdelávacieho obsahu Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.



Medzi zaradené témy rovnako patrí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, deti sa oboznámia aj s mnohými regionálnymi zaujímavosťami.



Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka. „Každý deň bude venovaný inej oblasti – pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie sa začne vždy o 9:00 a potrvá 60 minút," informuje o pláne vysielania Školského klubu Vladimír Balko z RTVS.



Postupne pribudne tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich žiakov, ako aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku.