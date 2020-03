Prezenčná výučba na Univerzite Komenského bude prerušená do odvolania

Bratislava 24. marca (TASR) – Prezenčná výučba na Univerzite Komenského v Bratislave bude prerušená až do odvolania. Vyplýva to z vyhlásenia univerzity, o ktorom TASR informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller. Vo vyhlásení univerzity sa píše, že sa pracuje na tom, aby sa mohli študenti do škôl vrátiť čím skôr.



UK prerušila prezenčnú výučbu od 9. marca. Odvtedy funguje v režime dištančnej výučby. "Pedagógovia komunikujú so študentmi elektronicky prostredníctvom e-mailov, videohovorov, využívajú e-learning, Moodle, MS Teams a ďalšie nástroje. Knižnice fungujú v režime na diaľku a poskytujú vzdialený prístup ku všetkým materiálom potrebným k štúdiu," uvádza sa vo vyhlásení najväčšej slovenskej univerzity.



Zároveň boli upravené aj podmienky vo veci prijímacích skúšok. Prihlášky na fakulty, ktorým ešte neuplynul termín na podanie prihlášok, akceptuje v elektronickej podobe bez nutnosti posielania papierových dokladov, ktoré bude možné doložiť neskôr. Prírodovedecká fakulta UK predlžuje termín podávania prihlášok do 31. marca.



Dôvodom prerušenia prezenčnej výučby na všetkých univerzitách na Slovensku je zabránenie šírenia nového koronavírusu.