Stredoškoláci sa majú až do odvolania učiť z domu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Študenti stredných škôl sa od pondelka majú učiť z domu. Dištančnú formu až do odvolania oznámil v nedeľu minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas rokovania Ústredného krízového štábu. Štáb rozhodol o sprísnení opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu.



Nosenie rúšok je povinné aj pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Nepočujúci, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami majú mať výnimku. Nosenie rúšok sa dôrazne odporúča aj v materských školách. Deti do troch rokov rúška nosiť nemusia. V materských a základných školách je aj naďalej prezenčná výučba. Nižšie ročníky osemročných gymnázií budú fungovať v rovnakom režime ako základné školy.



Po vyučovaní na základných školách sa nemajú organizovať aktivity. Opatrenia sa tak dotknú aj prevádzok telocviční v školách a školských zariadeniach, prevádzok centier voľného času a skupinovej výučby základných umeleckých škôl. Zrušiť sa majú lyžiarske či plavecké kurzy, výlety a iné aktivity mimo škôl. Školské družiny by mali podľa ministra fungovať, ale za veľmi prísnych opatrení.