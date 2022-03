Študenti môžu požiadať o Štipendium Martina Filka do 3. mája

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Termín na podanie žiadosti je do 3. mája. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Ide o grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. "Podmienkou je, aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 alebo do 200. miesta v rebríčku RePE," uviedli z rezortu školstva.



Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky v štátnej správe.



V tomto roku sa výber uskutočňuje na 28 možných pozícií v ministerských analytických centrách a inštitútoch, na Úrade vlády SR a na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Podrobnejšie informácie vrátane vzoru žiadosti nájdu uchádzači na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.