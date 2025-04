Bratislava 22. apríla (TASR) - Študenti organizujú knižný swap naprieč štyrmi univerzitami v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Prešove. Priestory filozofických fakúlt ožijú pri príležitosti Svetového dňa kníh, ktorý pripadá na 23. apríla. TASR o tom informovalo študentské občianske združenie (OZ) Sa zobuď!, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov študentov.



Do projektu sa zapojila Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovská univerzita v Prešove. „Cieľom akcie je nielen zdieľanie kníh, ale aj prepájanie študentských komunít a podpora neformálneho vzdelávania,“ priblížilo OZ.



Vysvetlilo, že na každej z univerzít sa vybrané priestory fakúlt na jeden deň premenia na provizórne antikvariáty. Účastníci môžu priniesť knihy, ktoré už nepotrebujú, a odniesť si nové, a to od beletrie až po odbornú literatúru. Podujatie bude zároveň prepojené aj online, čo podľa organizátorov umožní študentom z rôznych miest spojiť sa a zdieľať svoje skúsenosti.



Podujatie bude v stredu (23. 4.) od 9.00 do 14.30 h.