Univerzita Komenského čoraz viac zaostáva za najlepšími v okolí SR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK), dlhodobo považovaná za najlepšiu slovenskú vysokú školu, čoraz viac zaostáva za najlepšími univerzitami v okolitých krajinách Slovenska. V rokoch 2016 - 2018 sa ešte umiestňovala medzi 601. a 800. miestom v rebríčkoch Times, no dnes slovenské vysoké školy už nepatria ani medzi 1000 najlepších. Uviedla to analytická jednotka Úradu vlády SR - Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na sociálnej sieti.



Naopak, naši susedia, s výnimkou Česka, zlepšujú svoje postavenie v týchto rebríčkoch. Maďarsko a Poľsko majú jednu univerzitu umiestnenú medzi 500 najlepšími, zatiaľ čo Rakúsko sa môže pochváliť až siedmimi.



Pozitívnou správou je nárast počtu slovenských vysokých škôl, ktoré spĺňajú kritériá pre rebríčky Times a QS, aj keď sa umiestňujú na nižších priečkach. Počet týchto škôl sa od roku 2015 zvýšil z nuly na sedem, čo podľa ISA naznačuje zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.



Ako priblížili, hoci má Slovensko menej univerzít v týchto rebríčkoch v porovnaní so susednými krajinami, je situácia pri pohľade na celkový počet vysokých škôl pozitívnejšia. Slovensko má voči Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku viac škôl, ktoré sa dostali do týchto medzinárodných rebríčkov.



Podmienky na zaradenie do rebríčka Times zahŕňajú sedem kritérií, ako je počet publikácií, poskytovanie všetkých stupňov vysokoškolského štúdia a medzinárodná akademická spolupráca. "Slovenské univerzity najvýraznejšie zaostávajú najmä v počte citácií, v kvalite výskumu a v skupine indikátorov 'výučba' a 'spolupráca so zahraničím'," dodali.