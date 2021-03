V Bratislave otvoria prvý stredoškolský študijný odbor zameraný na IT

Bratislava 7. marca (TASR) – Vtiahnuť mladých ľudí do sveta technológií je cieľom novovznikajúceho študijného odboru programovanie digitálnych technológií. Ide o prvý stredoškolský študijný odbor svojho druhu na Slovensku, ktorý sa zameriava na vývoj digitálnych produktov. Pilotnou školou pod záštitou OpenLabu s takouto výučbou bude Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Odbor spustí v septembri, prihlášky je možné posielať do 16. apríla.



Nový študijný odbor, ktorý komplexne pokryje odbornú prípravu študenta počas celých štyroch rokov štúdia na strednej škole, reaguje na nedostatok talentov v IT sektore. "Aktuálne chýba slovenskému IT sektoru 13.000 ľudí. Ak bude tento trend pokračovať, toto množstvo sa zdvojnásobí. To môže výrazne nepriaznivo ovplyvniť konkurencieschopnosť našej ekonomiky v budúcnosti," vysvetľuje riaditeľ OpenLabu Tomáš Božik.



Študijný odbor ponúka interdisciplinárny prístup, mäkké zručnosti prepája s technologickými zručnosťami a zároveň vzdeláva aj v marketingu a podnikaní. Študenti si tak počas štyroch rokov vyskúšajú rôzne pracovné pozície pri vývoji digitálnych produktov a zamerať sa môžu na tú oblasť, ktorá je pre nich najatraktívnejšia. Okrem programátorov budú môcť pracovať ako grafici, dizajnéri, projektoví či produktoví manažéri či konzultanti.



Študijný odbor má zároveň vytvárať podmienky pre systémové zmeny v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Školy totiž za rýchlo meniacim sa IT odvetvím zaostávajú, chýbajú im aj kvalifikovaní učitelia. Až 45 percent riaditeľov nemá učebné materiály, zastarané učebné osnovy pozostávajú z teoretických informácií bez relevantného obsahu.



Radosť neskrýva ani samotná stredná škola. "Naša škola realizuje výučbu v oblasti programovania hier a hybridných aplikácií už štvrtý rok. Doteraz sa naši študenti v 'laboch' technológiám venovali s alokáciou päť hodín týždenne, v novom odbore to bude 12 až 19 hodín týždenne," vysvetľuje Iveta Šafránková, riaditeľka SPŠE Hálova.



Škola do prvého ročníka nového študijného odboru prijme 30 študentov, z ktorých sa polovica zameria na tvorbu hier a druhá polovica sa bude rozvíjať v oblasti vývoja aplikácií. Prihlášku spolu s dotazníkom je potrebné vyplniť online do 16. apríla. Študentov pred prijímacími skúškami čaká rozhovor s OpenLabom, po ňom budú nasledovať prijímacie skúšky na škole, ktoré sa uskutočnia 3. a 10. mája. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke školy.