V prvej etape optimalizácie stredných škôl predložili 52 projektov

Bratislava 24. apríla (TASR) - V rámci prvej etapy optimalizácie stredných škôl (SŠ) bolo Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predložených 52 projektov. Menšie školy by sa tak mali spájať do väčších celkov. Zmeny začnú platiť od septembra 2025 alebo 2026, v závislosti od harmonogramu jednotlivých projektov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rezort chce tiež pre samosprávne kraje vypracovať nezáväznú mapu stredných škôl, predstaviť ju má koncom mája.



Dôležitou súčasťou zmien je aj určovanie tzv. výkonov - teda počtov žiakov v odboroch, ktoré štát financuje. Po prvýkrát navrhne ich základný rámec priamo ministerstvo školstva. „Budeme navrhovať, ako má vyzerať celá mapa pre Slovensko, na ktorých školách, ktoré odbory, koľko gymnázií, v ktorých okresoch a krajoch, koľko konkrétne odborných predmetov, na ktorých školách sa majú otvoriť. A budeme brať samozrejme do úvahy práve túto novú optimalizáciu siete škôl,“ uviedol Drucker.



Drucker objasnil, že proces sa udeje pravdepodobne v troch etapách. Dodal, že cieľom optimalizácie nie je jednorazová zmena, ale dlhodobý proces, na konci ktorého by malo byť silnejšie, modernejšie a robustnejšie stredné školstvo. Zdôraznil, že posledné slovo v celom procese majú samosprávne kraje, keďže SŠ sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. „Chcem sa poďakovať samosprávnym krajom za aktívny prístup, pretože projekty, ktoré pripravili a ako som už povedal, aj schválili v zastupiteľstvách, sú dôkazom, že im záleží na tom, aby budúcnosť školstva v ich regiónoch bola dobrá,“ podotkol s tým, že prvá etapa ukázala aj priestor na zlepšenie. Ocenil aktivitu Banskobystrického kraja a dodal, že niektoré kraje ako Trnavský, či Trenčiansky sa do prvej fázy nezapojili, keďže mnohé zmeny v rámci optimalizácie SŠ spravili už v minulosti.



Proces zlučovania menších škôl do veľkých celkov ocenil aj štátny tajomník pre regionálne školstvo a vzdelávanie dospelých Slavomír Partila. Proces podľa neho nie je o kvantite či štatistických ukazovateľoch, ale o vytvorení priestoru na ďalšie zmeny. „Potrebujeme stredné školy, ktoré sa nebudú báť inovácií, ktoré sa nebudú báť pilotovať rôzne nové prístupy, ktoré dnešná doba prináša,“ dodal.



Rezort chce stabilizovať školy tak, aby vedeli flexibilne reagovať na demografické zmeny a potreby trhu práce, vrátane poklesu či nárastu dopytu po pracovnej sile v rôznych sektoroch. Optimalizačný proces podporí aj európsky projekt v spolupráci s Alianciou sektorových rád (ASR) v hodnote 29,9 milióna eur. „Budeme určite spolupracovať s ministerstvom školstva na odborných dátach, podkladoch a predvídaní potrieb trhu práce, ktoré pripravujeme každoročne a dokonca až s výhľadom do roku 2050,“ doplnil generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant.



Ako spresnil rezort, stredné školy budú modernizovať odbory, čaká ich aj zavedenie povinnej maturity z matematiky. Medzi ďalšie kroky patrí pripravovaná zákonná definícia školskej právnickej osoby a vytvorenie podmienok na vznik konzorcií škôl na efektívne zdieľanie zdrojov a odborných kapacít.



Optimalizácia siete SŠ je súčasťou balíka školských zákonov, ktoré minister Drucker nazval nežnou revolúciou vo vzdelávaní. V marci zriaďovatelia predložili konečné žiadosti o zmenu v sieti, aby mohla optimalizácia platiť od školského roka 2025/2026. Výsledkom procesu budú podľa rezortu školy s kvalitným manažmentom, ktoré sa stanú silnejšími partnermi pre firmy aj vysoké školy a lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo trh práce.