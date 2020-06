Väčšina stredných škôl na Slovensku sa otvorí až od pondelka 29. júna

Bratislava 19. júna (TASR) – Väčšina stredných škôl na Slovensku, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje, otvorí svoje brány pre študentov až od pondelka 29. júna, hoci tak môžu urobiť už od 22. júna. Stredoškoláci v Košickom aj Prešovskom kraji prídu do škôl až posledný deň školského roka 2019/2020, a to v utorok 30. júna, aby si prevzali koncoročné vysvedčenia.



Tradičný kultúrny program spojený s koncom školského roka sa na školských dvoroch a v telocvičniach v Košickom kraji konať nebude. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová uviedla, že stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja svoje brány otvoria iba na jeden deň, a to 30. júna. "Zatiaľ reflektujeme, že naše školy sa držia usmernení, respektíve odporúčaní kraja. Nevieme zatiaľ o žiadnej našej škole, ktorá by chcela otvoriť 22. júna," potvrdila pre TASR. Odovzdávanie a preberanie učebníc navrhuje kraj realizovať až v septembri na začiatku nového školského roka.



Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja svoje brány otvoria 29. a 30. júna, pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová. Rovnako to bude aj na školách v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, a to na čas štyroch hodín.



Banskobystrický samosprávny kraj riaditeľom odporúča otvoriť stredné školy len na odovzdanie kníh a vysvedčení, a to 29. a 30. júna. Ako poznamenala vedúca oddelenia komunikácie kraja Lenka Štepáneková, finálne rozhodnutie je však na riaditeľoch škôl. Internáty ani školské jedálne kraj uvádzať do prevádzky neodporúča. "Máme informácie, že od 22. júna v kraji otvorí len Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, vyučovať však budú v skrátenom režime," poznamenala Štepáneková.



Možnosť otvoriť stredné školy od 22. júna využijú v Trenčianskom kraji. "Momentálne riaditelia zisťujú počet žiakov, ktorí od uvedeného termínu do škôl nastúpia, a rovnako aj ich záujem o ubytovanie alebo stravovanie. O spôsobe vyučovania rozhoduje riaditeľ školy v súčinnosti s pedagogickou radou," potvrdila pre TASR Lenka Kukučková z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.



Rozhodnutie o možnosti otvorenia škôl od 22. júna nechali v Žilinskom kraji na riaditeľoch škôl. "Máme informácie, že niektoré školy budú otvorené celý posledný týždeň, väčšina však privíta študentov na posledné dva júnové dni," povedala Martina Remencová z kancelárie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.



Od 22. júna sa študenti vrátia do 18 škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). BSK je zriaďovateľom 54 stredných škôl. "Na ďalších 31 školách bude vyučovací proces prebiehať rôzne – žiaci budú mať možnosť absolvovať individuálne konzultácie s učiteľmi, opraviť si známky, ďalej prebehnú komisionálne skúšky alebo sa žiaci zúčastnia športových, ekologických či iných aktivít. Na niektorých školách bude stále prebiehať dištančná výuka," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Tento čas škola využije na odovzdávanie učebníc, vydávanie vysvedčení a najmä na obnovenie osobného kontaktu medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Zvyšných päť krajských škôl zostane zatvorených.



Stredné školy môžu svoje brány otvoriť od pondelka 22. júna, je to však dobrovoľné. Od tohto dátumu sa do škôl môžu vrátiť aj žiaci 6. až 9. ročníka základných škôl. Materské školy a základné školy od 1. po 5. ročník sú otvorené už od 1. júna.