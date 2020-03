Viac ako 20 zamestnancov z vedenia STU sa pripravuje na ostrý štrajk

Bratislava 7. marca (TASR) - Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave sa pripravuje na ostrý štrajk 24 zamestnancov. Cieľom je zabezpečenie práva študentov na vzdelanie. TASR to potvrdila Monika Karoliová, poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka.



Od januára časť zamestnancov fakulty avizovala pripravenosť vstúpiť do ostrého štrajku od začiatku semestra, teda od 17. februára. Napriek rokovaniam, k dohode medzi vedením fakulty a časťou štrajkujúcich zamestnancov nedošlo. Karoliová tvrdí, že pred začiatkom semestra zamestnanci v štrajkovej pohotovosti avizujúci štrajk nedali vedeniu fakulty dostatočne vopred informáciu o počte štrajkujúcich, zložení, ani o forme štrajku. "Preto sa vedenie FIIT STU zodpovedne k tejto situácii postavilo a prišlo k náhrade niektorých vyučujúcich a ku zmene administratívnych garantov predmetov," uviedla Karoliová. Počas prvých troch týždňov semestra vstupovali zamestnanci fakulty do jedno- alebo dvojhodinového štrajku. Podľa Karoliovej 24 zamestnancov z pôvodných 36 v štrajkovej pohotovosti avizuje od pondelka (9. 3.) vstup do ostrého štrajku.



"Je nám ľúto, že napriek navrhovaným ústupkom ako je napríklad vrátenie niektorých predmetov pôvodným vyučujúcim pri zabezpečení výučby do konca semestra, sa nepodarilo dôjsť k dohode a 24 zamestnancov avizuje ostrý štrajk. Menenie požiadaviek či "ústupky" v podobe skrátenia hodinového štrajku o jednu minútu nevedú k dohode a sú skôr výsmechom partnerovi v serióznom rokovaní," povedal Kotuliak. Ako dodal, vedeniu fakulty je ľúto, že namiesto rozvoja fakulty smerom k medzinárodnej spolupráci a k upevňovaniu jej postavenia medzi IT fakultami na Slovensku, trávia hodiny a mesiace diskusiami a hľadaním riešenia.



"V spolupráci s Petrom Lackom, riaditeľom Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU, z ktorého je väčšina zamestnancov avizujúcich štrajk, pripravujeme náhrady za štrajkujúcich, aby tak nebolo ohrozené právo študentov na vzdelanie. Hľadáme interné a externé personálne zdroje na to, aby sme pokryli výpadok vyučujúcich," povedal Lukáš Šoltés z FIIT STU. Dodal, že situáciu na fakulte sa snažia riešiť tak, aby tento krok v čo najmenšej miere ovplyvnil kvalitu výučby.



Časť štrajkujúcich študentov FIIT STU v stredu (4. 3.) ohlásila protestné akcie. Dôvodom je aktuálna situácia na fakulte. Vo svojom vyhlásení uvádzajú, že kvalita výučby na fakulte poklesla a vyzývajú Kotuliaka, aby odstúpil zo svojej funkcie. Pod výzvou je podpísaných viac ako 330 študentov.