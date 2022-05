Výskumný ústav posúva skúsenosti s inklúziou zo Slovenska do Gruzínska

Bratislava 29. mája (TASR) - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) realizuje rozvojový medzinárodný projekt Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti, v rámci ktorého posúva skúsenosti s inklúziou na Slovensku do Gruzínska. Informuje o tom VÚDPaP na svojom webe.



Projekt reaguje na nedostatočnú podporu pre deti so špeciálnymi potrebami vo vidieckych oblastiach Gruzínska, v ktorých absentuje tréning pre personál materských škôl či osveta. "Cieľom projektu je vybudovať prvú, udržateľnú bunku dobrej praxe v materskej škole v meste Martvili," uvádza VÚDPaP.



V tomto roku sa úspešne začalo s rekonštrukciou materskej školy, ktorá by mala byť dokončená v júni. Zároveň odborníčky z VÚDPaP pripravili a konzultujú sylaby a ďalšie tréningové aktivity pre odborníkov z Gruzínska s lokálnou partnerskou organizáciou ATINATI.