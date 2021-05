Začal sa druhý ročník národného oceňovania Angažovaná škola

Bratislava 20. mája (TASR) - Štartuje druhý ročník národného oceňovania materských, základných a stredných škôl Angažovaná škola. Ide o oceňovanie škôl, ktoré svoje vzdelávanie prepájajú s dobrovoľníckymi projektmi zameranými na pomoc v komunite.



Projekty možno prihlásiť do 15. júla na stránke www.angazovanaskola.sk/prihlaska. TASR o tom informovali z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá oceňovanie organizuje.



Hlavnou myšlienkou oceňovania má byť vyzdvihnutie škôl, ktoré do klasickej výučby aplikovali výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom modernej stratégie service learning. "Tá je zameraná na prepojenie tradičného vyučovania s realizáciou dobrovoľníckych projektov na školách, ktoré pomáhajú miestnej komunite a rozvíjajú u žiakov solidaritu, vzájomné pochopenie a aktívne občianstvo," priblížila Platforma.



Prihlasovanie projektov je možné od 20. mája do 15. júla. Po uzavretí prihlasovania prejdú projekty podľa slov platformy hodnotením komisie zloženej z odborníčok venujúcich sa stratégii service learning, aj odborníčok z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva. Výsledky zverejnia v októbri 2021. Víťazi postúpia do medzinárodného kola, kde sa stretnú najlepšie projekty šiestich krajín Európy. Platforma pripomenula, že minulý rok získal slovenský projekt druhé miesto.



Prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová ocenila, že pre potrebu rozvíjať stratégiu service learning na školách nachádzajú pochopenie u kvalitných partnerov, vďaka ktorým môžu budovať stabilnú budúcnosť oceňovania a hodnotu značky Angažovaná škola, ale rovnako aktívne pracovať na rozvoji stratégie. Vyzdvihla najmä podporu zo strany Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a ministra Branislava Gröhlinga (SaS), ako aj podporu Nadácie Slovenskej sporiteľne.



Práve Gröhling mal v pondelok (17. 5.) podpísať s platformou memorandum o vzájomnej spolupráci na oceňovaní, na základe ktorého sa bude ministerstvo podieľať na propagácii ocenenia aj na vyhodnocovaní prihlásených projektov a udeľovaní ocenení školám, ktoré sa v danom ročníku stanú držiteľmi oficiálnej značky Angažovaná škola.