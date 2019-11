Základné školy otestujú piatakov z matematiky a slovenčiny

Bratislava 18. novembra (TASR) - Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční v stredu (20. 11.). Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry. Do testovania sa zapojí 1489 základných škôl (ZŠ) s počtom takmer 52.800 žiakov. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania," uviedol rezort školstva.



Z celkového počtu prihlásených je vyše 3250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiakov so zdravotným znevýhodnením je vyše 7,6 percenta z celkového počtu prihlásených. Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je takmer 4,8 percenta, uvádza ministerstvo.



Rezort pripomína, že testované úlohy sú tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teóriu v praxi.



Test z matematiky podľa MŠVVaŠ obsahuje úlohy, v ktorých je potrebné najskôr porozumieť zadaniu a potom použiť vedomosti a zručnosti. Matematické úlohy sú rozdelené od jednoduchých až po logicky náročnejšie.



V testoch z vyučovacích jazykov sú úlohy zamerané na čítanie s porozumením a vyvodzovanie súvislostí na základe znalostí. "Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút," povedal rezort školstva.



Žiaci so zdravotným postihnutím budú mať upravené podmienky testovania aj modifikované testy, poznamenalo MŠVVaŠ.



Výsledky budú žiakom zaslané elektronicky 20. decembra. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020, uviedlo ministerstvo.



Testovaniu 5 predchádzal elektronický test, ktorý bol sprístupnený 5. - 7. novembra. Zabezpečuje ho Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM).