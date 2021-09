Zimný semester na STU sa začne výučbou prezenčne, hybridne a dištančne

Bratislava 6. septembra (TASR) – Zimný semester akademického roka 2021/2022 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave začne výučbou prezenčne, hybridne a dištančne podľa špecifických podmienok jednotlivých fakúlt. Pre TASR to potvrdil hovorca STU Juraj Rybanský.



„Univerzita má vypracované pravidlá výučby a prevádzky odstupňované podľa všeobecne platného COVID automatu," uviedol Rybanský s tým, že jeho detailné znenie ešte spresní podľa avizovaných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR. Semester sa začne v plánovanom termíne v pondelok 20. septembra.



Organizácia a prevádzka vysokých škôl bude v réžii samotných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však odporúča, aby štúdium prezenčnou formou bolo umožnené tam, kde to epidemiologická situácia dovoľuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa COVID automatu, situácia sa prehodnotí.