Zverejnili finálovú tridsiatku Učiteľskej osobnosti Slovenska

Bratislava 12. januára (TASR) - Odborná porota ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2023 zverejnila finálovú tridsiatku výnimočných pedagógov. Podľa organizátorov ide väčšinou o učiteľky, ktoré využívajú rôzne inovatívne metódy, neboja sa moderných technológií, celostne rozvíjajú osobnosť žiakov a ich mäkké zručnosti a sú aktívne i v pedagogickej komunite. TASR o tom informovala PR manažérka CEEV Živica Eva Sládková.



"Tento rok ma veľmi príjemne prekvapilo množstvo mladých učiteľských osobností, ktoré prijali výzvu nominujúcich, a prihlásili sa do ocenenia. Svedčí to o tom, že máme silnú nastupujúcu mladú generáciu zapálených učiteliek a učiteľov, ktorí sa hrdo hlásia k tejto profesii," uviedla jedna z organizátoriek ocenenia, manažérka Komenského inštitútu a riaditeľka mimovládnej organizácie Živica Zuzana Labašová.



Finálovej tridsiatke dominujú ženy. Učitelia sú zo všetkých krajov Slovenska, najviac z Bratislavského a Trnavského.



Člen poroty, vlaňajší Učiteľ Slovenska Rastislav Očenáš, poukázal na to, koľko profesií a odborností nominované osobnosti na svojich pozíciách zastávajú. "Napriek tomu, že sám učím, až pri čítaní vizitiek nominovaných kolegýň a kolegov som si uvedomil, že byť učiteľskou osobnosťou v súčasnej dobe znamená byť terapeutom, často mamou, bútľavou vŕbou, kamarátom, ale i vedcom, manažérkou, kariérnou poradkyňou..." skonštatoval.



Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, ktorá sa koná pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Oceňuje inšpiratívnych pedagógov zo základných a stredných škôl.