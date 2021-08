Lyžiarske výcviky a školy v prírode rezort školstva neodporúča

Bratislava 18. augusta (TASR) – Lyžiarske výcviky a školy v prírode v novom školskom roku 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neodporúča organizovať. Vyplýva to z materiálov zverejnených na webe rezortu školstva.



Ministerstvo poukazuje na to, že v prípade lyžiarskych výcvikov aj školy v prírode sa tieto podujatia riadia usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie.



„V prípade, že sa škola predsa len rozhodne organizovať lyžiarsky výcvik/školu v prírode, mala by myslieť na náklady spojené s prípadným stornom a zároveň minimalizovať premiešavanie tried," uviedol rezort školstva v dokumente Najčastejšie kladené otázky ku školskému semaforu, manuálu pre všetky druhy škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022.



V prípade stužkových slávností ministerstvo školstva uviedlo, že sa riadia usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach. „V prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich obmedzenie alebo zrušenie, najmä pokiaľ potenciálni účastníci nebudú plne zaočkovaní," dodáva sa v dokumente z dielne rezortu školstva.



Ministerstvo zároveň v novom školskom roku neodporúča plánovať vedomostné súťaže prezenčnou formou, keďže sa takisto riadia usmerneniami COVID automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia situácie v okrese hrozí ich zrušenie. Organizáciu hromadných podujatí, pri ktorých dochádza k premiešavaniu žiakov, rezort školstva odporúča podľa možností uskutočňovať dištančne.