Rezort školstva podporí 242 letných škôl

Bratislava 10. júla (TASR) - Rezort školstva podporí 242 škôl, ktoré budú realizovať Letnú školu 2020. Vzdelávať sa bude 8499 detí. Najväčší záujem o letné školy je v Prešovskom kraji. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Letné školy ministerstvo podporí prvýkrát finančne.



Podmienky výzvy zverejnenej na webe ministerstva začiatkom júna splnilo 242 z celkového počtu 244 žiadateľov. Pre tieto školy rezort rozdelil 372.600 eur. "Dve žiadosti boli vyradené pre nesplnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa," uvádza tlačový odbor.



Ministerstvo v Prešovskom kraji podporí 43 škôl s počtom detí 1484. Najmenší záujem bol v Bratislavskom kraji, kde budú vzdelávať 445 detí v 12 školách.



Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta 2020, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie podľa ministerstva bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy, uviedli z tlačového odboru.



"Som veľmi rád, že sme po prvýkrát spustili tento projekt a že ho školy využili. Obzvlášť vítam, že ho využívali aj školy, ktoré učia žiakov zo znevýhodneného prostredia, ktorým aj touto cestou chceme spoločne pomôcť pri návrate do tried v septembri,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Komisia pri posudzovaní žiadostí zohľadňovala, či aktivity letnej školy podporujú tvorivosť, hodnotovú výchovu, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického a kritického myslenia. Taktiež či sú výchovno-vzdelávacie aktivity prispôsobené veku a potrebám žiakov a pomáhajú im vyrovnať rozdiely vo vedomostiach. Komisia posudzovala, či súčasťou letných škôl sú aj pohybové aktivity.