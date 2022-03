Učitelia:SR potrebuje nástroje pri podpore vzdelávania detí z Ukrajiny

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí z Ukrajiny. Školstvo musí mať krízový manažment a zadefinovanú spoluprácu všetkých zapojených subjektov. TASR o tom informovala Slovenská komora učiteľov (SKU).



Prvé dva týždne príchodu detí z Ukrajiny podľa SKU ukázali, že v poskytovanej pomoci potrebuje školstvo kvalitnú koordináciu a musí sa vyhnúť živelnej integrácii. Tvrdí, že ministerstvo školstva odporúča ukrajinským rodičom, aby si hľadali školu samostatne. Ďalší postup ponecháva na riaditeľov škôl.



"Namiesto toho, aby sa začleňovanie detí riešilo centrálne na úrovni krajov, pri ktorých by sa vytvorili dočasné adaptačné centrá podpory alebo alokované pracoviská vybraných škôl na postupné začleňovanie, sme svedkami 'hurá systému'," zhodnotila komora učiteľov.



Začleňovanie detí náhodne do škôl bude vyžadovať komplexný podporný servis. Pôjde o jazykové kurzy, zamestnávanie ukrajinských asistentiek a odborných zamestnancov, podpora krízových a školských podporných tímov, poradenská starostlivosť, opisuje komora učiteľov. To sa podľa nej dá z aktuálnych kapacít škôl veľmi ťažko zabezpečiť.



"Táto živelná cesta, na ktorú sme nastúpili, bude bez podpory zvonka pre naše školy veľmi náročná," podotkla SKU.