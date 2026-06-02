Školy budú mať k dispozícii odbornú pomoc regionálnych EduHubov
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Školy po celom Slovensku budú mať od septembra k dispozícii odbornú pomoc regionálnych EduHubov, ktoré ich budú sprevádzať pri zvyšovaní kvality vzdelávania a zavádzaní zmien do praxe. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Chceme, aby školy mali dostupnú kvalitnú podporu priamo vo svojom regióne a podľa svojich konkrétnych potrieb. EduHuby budú partnerom škôl pri zlepšovaní kvality vzdelávania, zdieľaní skúseností a zavádzaní zmien, ktoré pomáhajú učiteľom aj žiakom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Z rezortu priblížili, že v každom regióne majú školy na výber minimálne päť, v niektorých aj viac ako desať potenciálnych poskytovateľov. Z nich si školy budú môcť vybrať partnera pre budúci školský rok. „Podpora bude prebiehať od 1. septembra 2026 do 31. augusta 2027. Bude sa zameriavať najmä na mentorstvo, zdieľanie dobrej praxe a sprevádzanie škôl pri zavádzaní zmien,“ spresnili.
Ako doplnili, školy si budú poskytovateľov vyberať v dvoch kolách. Prvé kolo výberu prebieha od 29. mája do 8. júna tohto roka, v prípade potreby druhé od 10. júna do 15. júna tohto roka.
Ministerstvo zverejnilo výsledky výzvy na zápis do zoznamu poskytovateľov nových foriem personalizovanej podpory škôl, z ktorých vznikne sieť regionálnych EduHubov poskytujúcich odbornú pomoc priamo v školách. Prihlásilo sa do nej 108 subjektov, z ktorých 76 splnilo podmienky. Tie boli zapísané do zoznamu poskytovateľov na obdobie troch rokov. Žiadosti hodnotili odborníci z prostredia základných, stredných a vysokých škôl. Hodnotenie prebiehalo podľa vopred stanovených kritérií a na jeho základe komisia posúdila splnenie podmienok výzvy. Tieto organizácie sa následne mohli zapojiť do nadväznej výzvy na financovanie podpory škôl. Pre tento rok tak vznikol zoznam poskytovateľov pre 40 regiónov Slovenska. Celkovo môže personalizovanú podporu školám poskytovať 49 subjektov, pričom niektoré z nich budú pôsobiť vo viacerých regiónoch.
