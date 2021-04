Školy budú naďalej pokračovať vo výučbe v nezmenenom režime

Bratislava 1. apríla (TASR) - Školské vyučovanie v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude aj naďalej pokračovať v nezmenenom režime. Znamená to, že vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility bude prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Určuje to rozhodnutie ministra zverejnené 31. marca. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility budú deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl vzdelávať ako doteraz. Po návrate z veľkonočných prázdnin tak pokračujú v nastavených pravidlách. Uprednostnené budú tie deti a žiaci, ktorých rodičia majú nevyhnutný prezenčný spôsob výkonu práce.



Zároveň je umožnené riaditeľom alebo zriaďovateľom materskej či základnej školy umožniť vzdelávanie aj žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu. Spraviť tak môžu aj v tom prípade, ak ide o žiaka, ktorý sa nachádza v komplikovanej rodinnej situácii. "Dôležité je, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa. Pokiaľ by brány školy otvorili aj týmto deťom, stále platí, že rozhodujúce slovo má príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva," uviedol rezort školstva s tým, že ten posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility.



V doterajšom režime pokračujú špeciálne materské, základné a stredné školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, základné školy na prvom stupni a základné školy pri zdravotníckych zariadeniach. Rovnako aj druhé stupne základných škôl, kde sa môžu vytvárať skupiny piatich žiakov a jedného učiteľa, a stredné školy, ktoré môžu navštevovať žiaci končiacich ročníkov. Ostatní žiaci sa naďalej vzdelávajú dištančne.



Rozhodnutie ministra je platné do 11. apríla.