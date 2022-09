Školy integrujúce ukrajinské deti si môžu objednať vzdelávacie knihy

Bratislava 30. septembra (TASR) - Školy integrujúce ukrajinské deti a žiakov si môžu bezplatne objednať tlačené publikácie na vzdelávanie detí cudzincov. Informuje o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) na svojom webe, ktorý spustil koncom leta v spolupráci s UNICEF aktivity projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní.



Úlohou projektu je poskytovať adresnú a aktívnu pomoc pri začleňovaní ukrajinských žiakov do slovenského vzdelávacieho systému a metodickú podporu pre učiteľov. "Spolupráca s UNICEF nám otvára možnosti adresne poskytovať rôzne formy podpory nielen deťom a žiakom v školách, ale aj slovenským a ukrajinským pedagogickým zamestnancom. Na našich ôsmich krajských pracoviskách postupne začínajú pôsobiť vyškolení odborníci, ktorí dokážu promptne reagovať na konkrétne požiadavky v danom regióne," uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín NIVAM. Ako dodala, naplní sa tým potreba priameho poradenstva, ktorú učitelia identifikovali ako kľúčovú v rámci reprezentatívneho prieskumu Komenského inštitútu.



Medzi prvé aktivity projektu patrí zabezpečenie tlačených verzií publikácií zameraných na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka i integráciu detí do vzdelávacieho systému SR, ktoré sú výsledkom viacročného projektu Erasmus+. Tlačené publikácie budú na školy distribuované na základe vyplnenej online žiadosti v priebehu októbra až decembra. "Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť tlač učebných materiálov na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré budeme do škôl distribuovať v priebehu októbra," uviedol Matej Sedláček z NIVAM.



K ďalším činnostiam podpory, ktorú NIVAM pripravuje v rámci projektu, bude patriť priame poradenstvo a podpora škôl v jednotlivých regiónoch, profesijný rozvoj vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov. Pôjde aj o odborné pôsobenie so zameraním na rané a predprimárne vzdelávanie, jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov, výskumné činnosti zamerané na zvýšenie kvality integrácie ukrajinských detí a žiakov do slovenského vzdelávacieho systému.