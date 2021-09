Školy môžu organizovať lyžiarske kurzy,rezort ich však odporúča zvážiť

Bratislava/Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) nezakázalo organizáciu lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov (LVVK) a ani iných pohybových aktivít v prírode. Riaditeľom škôl odporučilo, aby kurzy zvážili, a to s ohľadom na náročný proces prípravy a organizácie zo strany školy v nepredvídateľnej pandemickej situácii. V stanovisku pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu školstva. Ide o reakciu na zástupcov horských stredísk, ktorí v utorok (31. 8.) vyzvali ministerstvo na zmenu komunikácie v súvislosti s lyžiarskymi kurzami.



„Školy môžu organizovať takéto kurzy, avšak následky a prípadné komplikácie spojené so zrušením kurzu z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie budú musieť následne znášať samé. Rovnako môžu školy žiadať o príspevok na LVVK, ktorý im bude preplatený až po uskutočnení kurzu,“ spresnil rezort školstva s tým, že ministerstvo si uvedomuje dôležitosť, sociálny aj zdravotný význam lyžiarskych kurzov pre deti a mládež.



Zástupcov horských stredísk prekvapilo, že ministerstvo školstva na jednej strane odporúča telesnú výchovu realizovať v exteriéri, no na druhej strane neodporučilo organizovať lyžiarske zájazdy. Pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu je podľa nich bezpečnejšia alternatíva ako sedenie v uzavretých miestnostiach. Rezort školstva preto cez týždeň vyzvali na podporu organizácie lyžiarskych kurzov.