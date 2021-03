Školy môžu vyhrať online hodinu digitálnej bezpečnosti so Selassiem

Bratislava 30. marca (OTS) - Avast (LSE:AVST), globálny líder v oblasti zabezpečenia a ochrany súkromia, a jeho iniciatíva Buď safe online vyhlasujú súťaž pre školy. Žiaci môžu pre svoju triedu vyhrať online hodinu s tímom Buď safe online a populárnym youtuberom Selassiem. Spoločné vyučovanie bude mať formu interaktívnej besedy, v ktorej sa deti dozvedia, ako sa správať bezpečne v online svete a chrániť svoje dáta, sociálne siete aj súkromie.Do súťaže sa môžu do 30. apríla 2021 zapojiť žiaci a učitelia druhého stupňa základných škôl a nižšieho stupňa gymnázií z celého Slovenska." hovorí manažérka programu Buď safe onlineDo súťaže sa môžu jednotlivé triedy prihlásiť tak, že sa spoločne vyfotia s dokončeným online kurzom Buď safe online, za ktorý získali zlatý odznak. Kurz si žiaci môžu prejsť napríklad na svojom mobile a spoločne v rámci online hodiny zaobstarať screenshot. Učiteľ potom túto fotku alebo koláž z fotiek odošle na e-mailovú adresu sutaz@budsafeonline.sk spolu so svojím menom, priezviskom, telefónnym číslom, názvom školy a označením súťažiacej triedy. Prihlášky možno posielať do 30. apríla 2021, následne bude vybraných päť víťazných tried, pre ktoré Selassie s tímom Buď safe online pripraví interaktívnu online besedu." vysvetľuje ambasádor Buď safe online a youtuber. "Projekt Buď safe online vznikol v roku 2018 v Českej republike a od minulého leta pôsobí aj na Slovensku. Deťom ponúka platformu, ktorá im na príkladoch z praxe názorne ukazuje, ako predchádzať nebezpečenstvám spojeným s používaním internetu a moderných technológií. Jej súčasťou je aj interaktívny online kurz, ktorý deťom formou chatu a v jazyku, ktorý je im blízky, vysvetľuje, ako sa správne zachovať v rizikových situáciách. Aby bol projekt pre deti atraktívny, zapojili sa do neho medzi deťmi obľúbení slovenskí a českí influenceri, ako je Selassie, Kelohap, Dejepis Inak, Jirka Král, Gejmr a Alkan. Po odbornej stránke ho potom zastrešuje internetová poradňa IPčko.sk a Digitálna koalícia. Projekt Buď safe online je určený tiež rodičom a učiteľom, ktorí hľadajú rady, ako s deťmi riešiť otázky týkajúce sa online bezpečnosti.Podrobné pravidlá súťaže sú k dispozícii na blogu Buď safe online Buď safe online je neziskový, osvetový program, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a prevenciu v oblasti bezpečnosti na internete detí na základných školách. Novinkou z roku 2020 je interaktívny online kurz, ktorý môžu deti prechádzať samostatne, vhodný je aj pre školské vyučovanie. Prezentáciu na internete v podobe webových stránok a videí zameraných na jednotlivé hrozby program kombinuje s formou interaktívnej, živej besedy, kde deťom na konkrétnych príkladoch z praxe názorne ukazuje, ako predchádzať rizikám spojeným s používaním internetu a moderných technológií. Projekt Buď safe online vznikol v Českej republike, kde získal viacero ocenení, vrátane Cien SDGs 2019, Effie Awards 2019 a 2020, a WebTop100. Za projektom stojí technologická spoločnosť Avast a influencer Jirka Král, na Slovensku projekt reprezentuje youtuber Selassie.Avast (LSE: AVST), člen indexu FTSE 100, je globálny líder v oblasti digitálneho zabezpečenia a ochrany súkromia. Svojim vyše 435 miliónom používateľov ponúka produkty pod značkami Avast a AVG, ktoré ich chránia pred hrozbami na internete, vrátane tých, ktoré pribúdajú v prostredí Internetu vecí (IoT). Sieť Avastu pre detekciu hrozieb je jednou z najpokročilejších na svete a vďaka technológiám strojového učenia a umelej inteligencie dokáže odhaľovať a zastavovať útoky v reálnom čase. Bezpečnostné produkty Avastu pre mobilné zariadenia, Windows a Mac sa umiestnili na popredných miestach rebríčkov a získali certifikácie od inštitúcií ako VB100, AV-Comparatives, AV-Test, SE Labs a ďalších. Avast je členom medzinárodných zoskupení, ako sú koalícia Coalition Against Stalkerware, iniciatíva No More Ransom alebo organizácia Internet Watch Foundation. Navštívte www.avast.com