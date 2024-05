Školy môžu zdieľať osvedčené aktivity a spolupracovať na príručke

Bratislava 17. mája (TASR) - Školy, občianske združenia a jednotlivci môžu do 30. júna zdieľať osvedčené aktivity z ranných kruhov. Majú tak možnosť stať sa spoluautormi novej praktickej príručky, ktorá vznikne v budúcom školskom roku. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR o tom informuje na svojom webe. Jeho cieľom je vyzbieranie psychologicky bezpečných aktivít.



Do zbierky dobrej praxe sa môžu podľa rezortu zapojiť školy, občianske združenia či jednotlivci, ktorí pravidelne využívajú ranné kruhy a chceli by sa spolupodieľať na tvorbe príručky. Ministerstvo objasnilo, že aktivity budú po krátkom vyhodnotení zaradené do praktickej príručky. Autori aktivít, ktoré sa dostanú do finálnej verzie, budú podľa neho uvedení ako spoluautori.



"Medzi hlavné výhody pravidelného realizovania ranných kruhov patrí budovanie láskavých a kvalitných vzťahov medzi deťmi a žiakmi, podpora pozitívnej klímy v triede a pocit bezpečia či posilňovanie pocitu súdržnosti. Ranné kruhy pôsobia tiež ako preventívna pomôcka voči sociálno-patologickým javom, ako šikana," podotkli z rezortu.