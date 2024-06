Školy musia do 15. júla podať oznámenie o vydaných obedoch z dotácie

Bratislava 22. júna (TASR) - Do 15. júla musia školy podať na úrady práce oznámenie o vydaných obedoch z dotácie na stravu. V auguste zase musia doručiť zoznam detí, na ktoré žiadajú poskytnúť preddavok na dotáciu stravy od prvého septembra. V piatok (21. 6.) o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie samostatne je potrebné podať oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024. V oznámení žiadateľ uvedie počet oprávnených odstravovaných detí a obedov za každý kalendárny mesiac," uviedlo ÚPSVaR.



Žiadateľom zároveň vzniká aj ďalšia povinnosť, školy musia do 10. augusta doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiadajú poskytnúť preddavok dotácie od prvého septembra do 31. decembra 2024. Podľa ÚPSVaR je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodičov použije. Školy však musia mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa požiadal v novom školskom roku 2024 až 2025 o poskytnutie dotácie na stravu.



Ústredie práce zdôraznilo, že o dotácie na stravu žiadajú väčšinou zriaďovatelia škôl. Dotácie na stravu sú určené pre deti v poslednom ročníku materskej školy, pre deti v základných školách, pre deti v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy.