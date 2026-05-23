Školy odovzdali 172.765 kilogramov elektroodpadu
Do projektu sa môžu počas celého roka bezplatne zapojiť všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty sa v roku 2025 zapojilo 218 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska, ktoré spolu odovzdali 172.765 kilogramov elektroodpadu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo množstvo odvezeného elektroodpadu o viac ako 17 percent, informovali o tom organizátori zo spoločnosti Sewa.
Školy za elektroodpad získali futbalové a volejbalové lopty, volejbalové siete, bedmintonové sety, švihadlá či lietajúce taniere. Zapojili sa školy z celého Slovenska. K aktívnym patrili najmä školy a vzdelávacie inštitúcie z Bratislavského kraja, ktoré odovzdali až 43.741 kilogramov elektroodpadu. Medzi najúspešnejšie školy sa zaradila Stredná odborná škola na Ulici generála Viesta v Revúcej, ktorá odovzdala 6167 kilogramov elektroodpadu.
Počas prvého štvrťroka v tomto roku sa do projektu zapojilo 49 škôl. „Projekt spája ekologický prístup s podporou pohybu a zdravého životného štýlu detí a mládeže. Školy a vzdelávacie inštitúcie aktívne pristupujú k ochrane životného prostredia a prirodzene tak vedú deti a mladých ľudí k zodpovednému triedeniu odpadu. Zároveň získavajú športové potreby, ktoré môžu využiť pri vyučovaní či školských aktivitách,“ povedala manažérka Sewa pre vzdelávacie kampane, PR a marketing Lívia Burzová.
Do projektu sa môžu počas celého roka bezplatne zapojiť všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Stačí zhromaždiť nefunkčné elektrozariadenia na jednom mieste, požiadať spoločnosť o odvoz a v deň zberu zabezpečiť ich naloženie do pristaveného vozidla. Školy získajú športové potreby podľa množstva odovzdaného elektroodpadu.
