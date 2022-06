Školy sa môžu do konca mesiaca prihlásiť do programu Zelená škola

Bratislava 27. júna (TASR) – Materské, základné, stredné aj špeciálne školy sa môžu ešte do konca júna prihlásiť do ďalšieho ročníka programu Zelená škola. Žiaci zo zapojených škôl naučili rodičov napríklad šetriť energie a využívať verejnú dopravu. TASR o tom informovala Eva Sládková, komunikačná manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, ktoré program organizuje.



Žiakov základnej školy s materskou školou v Babíne (okres Banská Bystrica) napríklad trápila rušná doprava v okolí školy. Vďaka výučbe, komunikácii s rodičmi, políciou a spolupráci s obecným úradom aktuálne pravidelne do školy dochádza autom o 16 percent menej žiakov a učiteľov ako pred dvoma rokmi. "Zamestnanci Obecného úradu Babín ráno v čase od 7.00 do 7.30 h dohliadajú na bezpečnosť detí pri prechádzaní cez priechod pre chodcov na hlavnej ceste. Aj vďaka tomu veľa detí chodí do školy pešo alebo na bicykli," povedala riaditeľka školy Anna Kurčinová.



Materská škola v bratislavskom Devíne sa zas zaoberala triedením odpadov. Škola získala nádoby na triedený odpad a postupne v nej znížili množstvo nevytriedeného odpadu o viac ako o polovicu. Sládková poznamenala, že v materskej škole založili aj kompostér a aby znížili množstvo celkového odpadu, začali nakupovať vo veľkých baleniach.



"V programe Zelená škola vzdelávame a podporujeme učiteľov, ktorí chcú prinášať envirotémy do praktickej výučby a zapájať žiakov do zmien na školách," povedala manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová. Ako dodala, za uplynulý mesiac navštívili 95 škôl a vidia ich premeny.