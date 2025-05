Školy sa môžu opäť prihlásiť do národného oceňovania Angažovaná škola

Bratislava 12. mája (TASR) - Materské, základné a stredné školy na celom Slovensku môžu opäť získať oficiálnu značku Angažovaná škola. Prihlasovanie do šiesteho ročníka národného oceňovania škôl, ktoré podporujú výchovu k dobrovoľníctvu, je otvorené do 6. júla. Tohtoročnou novinkou je, že značku môžu získať aj univerzity. TASR o tom informovali z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je organizátorom oceňovania Angažovaná škola.



„Zámerom oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do klasického vyučovania vnášajú aj výchovu k dobrovoľníctvu tým, že aplikujú modernú stratégiu service learning. Táto stratégia prepája tradičný spôsob výučby s potrebami reálneho života na základe realizácie žiackych dobrovoľníckych projektov. Tieto projekty pomáhajú miestnej komunite a u žiakov sa prehlbujú vzájomné pochopenie, solidarita a aktívne občianstvo,“ priblížila Daniela Ivanová z platformy.



Prihlásené projekty prejdú hodnotením odbornej komisie. Výsledky oceňovania by mali byť zverejnené v októbri. Víťazi národného oceňovania postúpia do medzinárodného kola, v ktorom sa stretnú najlepšie projekty z deviatich krajín Európy. Prihlasovanie do národného oceňovania a bližšie informácie sú na webovej adrese https://dobrovolnictvo.egrant.sk/.



Oficiálnu značku Angažovaná škola môžu získať školy na Slovensku od roku 2020. Vlani sa prihlásilo 45 projektov.