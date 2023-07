Bratislava 18. júla (TASR) - Školy sa môžu prihlásiť do národného oceňovania Angažovaná škola. Prihlasovanie je otvorené do nedele (23. 7.). TASR o tom informovala PR manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Eva Ščepková.



"Podstatou oceňovania je vyzdvihnúť materské, základné a stredné školy, ktoré do klasického vyučovania zapracovali aj výchovu k dobrovoľníctvu, a to prostredníctvom aplikovania modernej stratégie service learning," uviedla prezidentka platformy, organizátora oceňovania Angažovaná škola Alžbeta Brozmanová Gregorová.



Školy môžu získať oficiálnu značku Angažovaná škola zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. "V prvých troch ročníkoch bola značka udelená 20 školám, z toho siedmim školám bola udelená zlatá značka Angažovaná škola za víťazné projekty," doplnila Ščepková.



Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budú zverejnené v októbri. Víťazi národného oceňovania postúpia do medzinárodného kola, v ktorom sa stretnú najlepšie projekty šiestich krajín Európy.