Školy sa môžu prihlásiť do vzdelávacieho programu FinQ

Bratislava 26. marca (TASR) – Základné a stredné školy sa v týchto dňoch môžu prihlásiť do inovatívneho vzdelávacieho programu FinQ. Program pomáha žiakom zaujať stanovisko k reálnym životným situáciám v kontexte financií, informovali organizátori programu.



V súčasnosti je do programu zapojených 124 škôl. "FinQ program nie je postavený na memorovaní, ale konkretizuje abstraktné učivo. Deti riešia na hodinách napríklad rozpočet na rodinnú dovolenku, mesačné náklady na bývanie, odvoz smetí. Žiakov zaujal výpočet čistej mzdy či plán nákladov na obnovu kúpeľne," povedala Danica Lacová, riaditeľka FinQ Centra, ktoré program realizuje.



Učitelia majú k dispozícii viac ako 500 metodických a pracovných listov pre žiakov. Súčasťou FinQ programu je pravidelné testovanie dosiahnutých výsledkov. Program testuje úroveň čítania s porozumením, matematickej gramotnosti, posudzovania a rozhodovania sa. Výsledky ukazujú pokrok žiakov a odhaľujú ich rezervy. "V septembri 2022 sme otestovali takmer 12.000 žiakov. Už po roku práce s programom FinQ na školách nám merania ukazujú výraznejší pokrok u žiakov, ktorí s programom pracujú, ako u rovesníkov, ktorí do FinQ ešte neboli zapojení. Veríme, že aj možnosť poznať úroveň kľúčových kompetencií žiakov v kontexte finančnej kultúry bude motiváciou a povzbudením pre nové školy, ktoré sa prihlásia v tomto roku," dodala Jana Kovaľová, programová manažérka FinQ Centra.



Školy sa môžu do programu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára do konca mája.