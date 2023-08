Školy sa môžu prihlasovať do ďalšieho projektu Elektroodpad - Dopad

Bratislava 21. augusta (TASR) - Základné (ZŠ) a stredné školy (SŠ) sa môžu prihlasovať do projektu Elektroodpad - Dopad 7. Urobiť tak môžu do 22. septembra. TASR o tom informovali z Centra environmentálnej a etickej východy (CEEV) Živica.



"Projekt je obľúbený práve preto, lebo sa deti učia vlastnými aktivitami. Často udivene zisťujú, koľko zbytočností nakupujú, v odpade nachádzajú plne funkčné spotrebiče, učia sa, aké to má strašné dosahy na našu planétu," konštatuje manažérka projektu Elektroodpad - Dopad Lesanka Blažencová.



Centrum poukazuje na to, že keď sa študenti dozvedia viac o pozadí výroby a likvidácie elektrospotrebičov, sú šokovaní. Tento druh odpadu nielenže môže obsahovať látky, ktoré sú toxické, ale získavanie mnohých súčiastok do elektrických zariadení a spotrebičov je často sprevádzané neetickým správaním, devastovaním krajiny a ničením ľudských životov vrátane detských, keďže aj deti musia robiť v baniach či na nebezpečných skládkach.



Ohlas mal projekt napríklad aj na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici, kde sa mu venovali najmä prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. "Študenti skôr prijmú informácie od spolužiakov, ktorí to vedia podať spôsobom im blízkym. No a tí, ktorí boli v akčnom tíme a mali vzdelávať, zas museli študovať, rozmýšľať, ako to urobiť pútavo pre kamarátov, vyjsť zo svojej komfortnej zóny," poznamenala učiteľka a zároveň koordinátorka environmentálnych aktivít na škole Margita Kojšová.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.elektroodpad.zivica.sk.