Školy sa môžu zapojiť do ankety Strom roka 2020

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Celoslovenská anketa Strom roka 2020, ktorá slávi svoje 18. narodeniny, aj v tomto roku ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.



"Vždy radi vidíme, keď sa do ankety zapájajú žiaci a študenti škôl z celého Slovenska. Aj takto napĺňame hlavnú ideu ankety - chceme vzbudiť záujem o životné prostredie u mladej generácie," konštatovala Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis v súvislosti so sprievodnou súťažou k ankete Strom roka 2020.



Súťaž spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy, ktoré súperia v tohtoročnej finálovej dvanástke, môže sa do nej zapojiť ktorákoľvek škola, respektíve žiak, zo Slovenska. Hlasuje sa formou jednoduchých lístkov, ktoré musia zástupcovia škôl poslať na adresu nadácie najneskôr do 7. októbra 2020.



"Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu od jedného z partnerov ankety, záhradníctva ABIES," dodala Ragalová s tým, že rovnako odmenia školu s nízkym počtom žiakov, kde je jasné, že by nemali šancu vyhrať.



V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti a spolu s ňou i súťaž fotografií na sociálnej sieti Instagram s názvom Tour de Strom, kde ľudia súťažia o ceny z nadácie. Možnosť zapojiť sa do hlasovania i aktivít potrvá už len do 30. septembra.