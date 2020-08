Školy sa môžu zapojiť do projektu, ktorý organizuje inovačné workshopy

Bratislava 26. augusta (TASR) - Školy sa môžu zapojiť do národného projektu inovujme.sk, ktorý organizuje rôzne inovačné workshopy. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič s tým, že do programu sa zapájajú startupy i podniky z regiónu.



Inovačný workshop je päťhodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania. "Jedným z našich cieľov je prepojiť nápady študentov s podnikateľmi. Okrem inšpirácie tak môže priamo na pôde školy vzniknúť nový produkt, služba, alebo spolupráca," uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá projekt realizuje.



Školy, ktoré majú záujem prihlásiť študentov do programu, môžu kontaktovať zástupcov národného projektu prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky www.inovujme.sk. Inovačný workshop a všetky ostatné odborné podujatia národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky sú organizované v súlade s pravidlami aktuálnej epidemiologickej situácie.



Projekt realizuje SIEA v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.