Školy sa môžu zapojiť do súťaže o fotovoltické panely

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v spolupráci s Ekofondom SPP vyhlásili súťaž o fotovoltiku na školy, do ktorej sa môžu prihlasovať do 15. októbra. Hlavnou výhrou sú fotovoltické panely s kompletnou inštaláciou pre víťaznú školu v hodnote do 35.000 eur.



Súťaž je určená pre všetky základné a stredné školy na území Slovenska, ktoré sú odberateľmi elektriny od SPP. Po registrácii škôl vyberie odborná komisia troch finalistov reprezentujúcich tri regióny Slovenska - západ, stred a východ. Vybrané tri školy predstavia 1. novembra na web stránke Ekofondu SPP a verejnosť bude môcť hlasovaním určiť víťaza. Online hlasovanie potrvá do 30. novembra.



Víťazná škola získa lokálny fotovoltický zdroj v hodnote do 35.000 eur. Zvyšné dve školy získajú laserovú rezačku poháňanú fotovoltickým panelom v hodnote do 3500 eur.



Hlavným zámerom súťaže je podporiť rozvoj a povedomie o využití obnoviteľných zdrojov energie a s tým spojenú ochranu životného prostredia.