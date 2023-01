Školy sa môžu zapojiť do vzdelávacieho projektu Hrdinovia Fast

Bratislava 15. januára (TASR) – Školy sa v týchto dňoch môžu zapojiť do vzdelávacieho programu Hrdinovia Fast. Jej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Informovali o tom organizátori programu.



Vzdelávací projekt na školách pokračuje na Slovensku aj tento rok. Projekt sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody a iniciatívy Angels. Aktuálne sa materské a základné školy na Slovensku môžu prihlásiť do tretieho ročníka tejto vzdelávacej iniciatívy.



Zapoja sa aj zástupcovia neurologických kliník, ktorí podporia tento projekt svojimi prednáškami o cievnej mozgovej príhode priamo v školách. "Ročne postihuje cievna mozgová príhoda až 17.000 pacientov na Slovensku, ale pre neskorý príchod do nemocnice nemôžu lekári všetkých adekvátne liečiť, hoci aj cievna mozgová príhoda je dnes liečiteľné ochorenie," vysvetlila neurologička Dáša Viszlayová, primárka Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.



Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá oslovuje školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu. Do projektu sa v druhom ročníku zapojilo 360 škôl a takmer 9000 detí. Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka sedem medzinárodných ocenení. Štvorica detí získala napríklad medzinárodné ocenenie za záchranu svojich príbuzných, konkrétne starých rodičov.