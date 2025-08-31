< sekcia Slovensko
Školy sa opäť môžu prihlásiť do projektu ElektroOdpad-Dopad
Hlavnou myšlienkou projektu je prepojenie praktických poznatkov s konkrétnymi zmenami pri nakladaní s elektroodpadom na školách.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Školy sa opäť môžu prihlásiť do projektu ElektroOdpad-Dopad. Školáci vďaka nemu recyklujú elektroodpad a učia spolužiakov i dospelých, ako sa správať ekologicky. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) SEWA, ktorá projekt organizuje s Centrom environmentálnej výchovy (CEEV) Živica.
V rámci každého ročníka ElektroOdpad-Dopad absolvuje jeden pedagóg a dvaja vybraní žiaci z každej prihlásenej školy exkurziu v recyklačnom závode Zedko v Banskej Bystrici a trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej, približujú organizátori. Následne vo svojich školách aj vo svojich domácnostiach pátrajú po nefunkčných alebo nepoužívaných elektrospotrebičoch, zisťujú, kde boli vyrobené, aké prvky sú potrebné na to, aby tieto zariadenia fungovali, ako sa míňajú ich zásoby na Zemi a tiež sa učia o tom, prečo je potrebné tieto spotrebiče recyklovať. Súčasťou projektu je aj odvoz elektroodpadu zo zapojených škôl.
„Žiaci a študenti najviac oceňujú to, že môžu rovesnícky vzdelávať spolužiakov, pripraviť si pre nich zaujímavé hodiny, hry aj akčné dni. V predošlom školskom roku boli na mnohých školách veľmi populárne únikovky, do ktorých zapojili rôzne ročníky, prespávačky s nočnými hrami, Elektrorun v mestskom parku aj so zapojením rodičov a podobne,“ vysvetlila koordinátorka projektu Lesanka Blažencová z CEEV Živica.
Hlavnou myšlienkou projektu je prepojenie praktických poznatkov s konkrétnymi zmenami pri nakladaní s elektroodpadom na školách. Prihlasovanie sa do deviateho ročníka projektu spustili 25. augusta a trvá do 21. septembra. V tomto školskom roku získajú pedagógovia v prípade záujmu aj osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Naše projekty pre školy, či už ide o bezplatný odvoz elektroodpadu zo škôl v rámci Vymeň elektro za lopty alebo ElektroOdpad-Dopad, si medzi školami získali v priebehu rokov obľubu. Veríme, že je to výsledok jednak vhodne zvolených aktivít a dobre zvolenej cieľovej skupiny, ale aj spolupráce s kvalitnými partnermi,“ povedala manažérka pre vzdelávacie kampane, PR a marketing spoločnosti SEWA Lívia Burzová.
